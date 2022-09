Les frères Scott - S02 E19 - A pleine vitesse

Cooper, l'oncle de Nathan, vient en ville chercher Nathan et Lucas pour faire une balade avec eux. Sur la route, une belle jeune femme du nom de Daytona et son frère Jared les persuadent de faire une course avec eux. Hélas, les choses prennent une tournure tragique lorsque Nathan perd le contrôle de son véhicule et fonce dans un mur. Par ailleurs, la dépendance de Deb aux médicaments s'accroît.