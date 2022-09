Les frères Scott - S02 E20 - L'autre vie

Alors qu'il est dans le coma après l'accident de voiture dont il a été victime, Nathan rêve de la vie qu'il aurait eu si Dan était resté avec Karen et Lucas au lieu de se marier avec Deb. Dans ce monde imaginaire, Lucas aurait été riche et puissant, tandis que Nathan aurait grandi du mauvais côté de la route. Lorsqu'il revient à lui, Nathan téléphone à Haley et lui demande de ne pas rentrer.