Les frères Scott - S03 E12 - Des rêves plein la tête

Les étudiants rencontrent leur conseiller d'orientation pour évoquer avec lui leur futur. Haley et Nathan réalisent qu'ils souhaitent intégrer des universités différentes dans le pays. Brooke découvre le secret que lui cachait Rachel. Peyton et Ellie entretiennent des liens de plus en plus étroits alors qu'ils finissent leur album.