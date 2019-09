Les frères Scott - S03 E14 - Demain est un autre jour

La vie de Brooke est bouleversée lorsque son voyage qu'elle poursuit à New York, à l'occasion d'un défilé de mode, l'empêche d'assister à un tournoi annuel. Nathan et Lucas sont influencés par le père d'une ancienne connaissance. Alors qu'elle lutte aux côtés de sa mère, atteinte d'un cancer, Peyton joint Rachel et lui propose de sortir afin de se changer les idées. Haley et Nathan considèrent leur chambre d'hôtel comme le lieu de leur lune de miel qu'ils n'ont jamais eu.