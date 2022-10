Les frères Scott - S03 E17 - Le goût de la vie

Tout le monde est traumatisé par la prise d'otages qui s'est déroulée à l'université et qui s'est, malheureusement, terminée dans un bain de sang avec la disparition tragique de Jimmy Edwards. Chacun réagit de façon différente à ce drame et remet son existence en question. Alors que Nathan repense à sa relation avec Haley, Brooke et Rachel unissent leurs forces pour que chacun retrouve la sérénité à l'université. Peyton et Lucas s'interrogent sur la nature de leurs sentiments après leur baiser échangé à la bibliothèque.