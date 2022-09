Les frères Scott - S03 E2 - Fêtes et défaites

Tout le monde est réuni à l'occasion d'une fête sur la plage. Lucas et Nathan entament un match de basket qui sera déterminant pour eux. Lucas a du mal à gérer sa nouvelle relation avec Brooke. Peyton connaît de gros soucis avec sa mère qui achète de la drogue. Haley et Nathan ont une grande discussion et la jeune fille finit par ouvrir son cœur à Nathan...