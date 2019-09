Rachel et Cooper sont victimes d'un accident de voiture. Nathan plonge dans la rivière pour leur porter secours. Lucas arrive sur les lieux et plonge à son tour. Il sort Cooper de l'eau et retrouve Rachel et Nathan inanimés sur la berge. Ceux-ci se réveillent tandis que Cooper, grièvement blessé, est dans le coma. Un policier soupçonne Rachel d'avoir provoqué l'accident.