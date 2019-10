Les frères Scott - S04 E14 - Partenaires particuliers

Une grande chaîne de magasins de lingerie souhaite vendre les créations de Brooken, mais la jeune femme doit faire face à deux obstacles. Elle doit, en effet, convaincre Peyton de la laisser utiliser ses dessins et éviter que l'on découvre qu'elle a triché au devoir de mathématiques, car cela nuirait à l'image de la marque. Shelly et Micro semblent très amoureux mais, en tant que présidente des "jeunes chastes", Shelly ressent certaines pressions de la part des membres de son club. Elle décide alors de quitter Micro et de renoncer à l'accompagner au bal de promotion.