Les frères Scott - S04 E02 - Perdre pied

C'est l'anniversaire de Brooke. D'habitude, elle le fête toujours avec sa meilleure amie, Peyton, mais leur rivalité au sujet de Lucas a fini par briser leur amitié. Cooper sort, enfin, du coma. Nathan est persuadé que son oncle lui a sauvé la vie car, lors de sa tentative de sauvetage, le jeune homme a failli se noyer. Dan est de plus en plus insistant auprès de Karen car il tient absolument à prendre soin de son enfant. Le comportement de Debbie devient très préoccupant. En effet, elle insulte les clients du café et ne sort plus sans arme.