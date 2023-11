Les frères Scott - S04 E01 - Eaux profondes

Cooper et Rachel ont un accident de voiture, et Nathan plonge dans la rivière pour les sauver. Lucas arrive sur les lieux et plonge à son tour. Il sort Cooper de l’eau, et retrouve Rachel et Nathan inanimés sur la berge. Nathan et Rachel se réveillent, mais Cooper, grièvement blessé, reste dans le coma. Un policier soupçonne Rachel d’avoir provoqué l’accident. Brooke ne peut pas pardonner à Lucas d’avoir embrassé Peyton lors de la fusillade au lycée