Les frères Scott - S04 E04 - Quand tout bascule

Peyton passé de plus en plus de temps avec Derek, son demi-frère. Les deux jeunes gens semblent bien s’entendre. Shelly, du club »jeunes et chastes » surprend une conversation sur l’avortement entre Brooke et Haley. Persuadée que Brooke est enceinte, elle cherche par tous les moyens à la convaincre de garder son bébé. Nathan échange sa voiture contre une moto, à la consternation de Haley.