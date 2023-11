Les frères Scott - S04 E09 - Dernière ligne droite...

Le jour de la finale du championnat est enfin arrivée, et toute l’équipe est impatiente de jouer. C4est alors que Nathan révèle à Lucas que Daunté et son accolyte ont exigé qu’il fasse perdre son équipe. En route vers le stade, Peyton ? Brooke Rachel et Haley s’expliquent assez violemment. Haley ne se sent pas très bien, et perd connaissance dans les vestiaires, juste avant le début du grand match.