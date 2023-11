Les frères Scott - S04 E10 - Questions de vie ou de mort

Lucas a fait une crise cardiaque juste après l’accident de voiture au cours duquel Daunte a renversé Haley. Les deux jeunes gens sont transportés à l’hôpital dans un état très grave. Nathan, Peyton et Brooke se retrouvent pour veiller leurs amis. Lucas « rêve » » que Keith lui apparaît et lui montre quel a été l’impact de sa vie sur le monde et sur les personnes qu’il a côtoyées.