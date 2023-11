Les frères Scott - S04 E12 - Nouveaux espoirs

Shelly, la présidente du club des « jeunes chastes » présente un nouveau membre à Brooke. Elle est très vite attirée par le beau Chase, et décide d’essayer de le séduire en se faisant passer pour une bonne élève, susceptible de l’aider à réviser ses maths. Haley est désespérée : elle est enceinte et plâtrée, et ne pourra pas profiter autant qu’elle l’aurait voulu du bal de promo. Nathan s’inscrit à un concours de strip-tease amateur pour gagner de quoi lui offrir une belle robe de bal.