Les frères Scott - S04 E14 - Partenaires particuliers

Une grande chaîne de magasins de lingerie veut vendre les créations de Brooke. Deux obstacles se dressent sur la route de la jeune fille : d’une part elle doit convaincre Peyton de la laisser utiliser ses dessins, et d’autre part, elle doit éviter que l’on sache qu’elle a triché au devoir de maths, car cela nuirait à l’image de la marque. Micro et Shelly semblent très amoureux, mais en tant que présidente des « jeunes chastes », Shelly ressent certaines pressions de la part des membres de son club. Elle décide alors de quitter Micro et de renoncer à l’accompagner au bal de promo.