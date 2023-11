Les frères Scott - S05 E18 - Et après ?

Brooke est triste de devoir se séparer prématurément de la petite Angie, le bébé dont elle s’est occupé avant et après son opération du cœur. Peyton, quant à elle, a du mal à accepter que Lucas lui ait dit qu’il la détestait, et lance des ballons remplis d’eau sur des passants, depuis le toit du magasin de Brooke. Elle déclare son amour à Lucas en taggant « je t’aimerai toujours » sur le terrain de basket extérieur où Nathan et Lucas avaient l’habitude de s’entraîner. Lindsay vient à Tree Hill pour faire ses adieux à Lucas, car elle ne voulait pas faire ça par téléphone. Plus tard, elle lui avoue qu’elle lui avait menti, qu’il n’y a pas vraiment quelqu’un d’autre dans sa vie. Dan, qui attendait une greffe de cœur, est à présent numéro un sur la liste. Lucas vient parler à Peyton, et lui explique qu’il ne la déteste pas. Il part ensuite à l’aéroport, et de là-bas appelle une fille, à qui il propose d’aller se marier le soir même à Las Vegas.