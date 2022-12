Les frères Scott - S05 E11 - Larguer les amarres

Lindsey et Lucas décident de profiter de leurs enterrements de vie de jeune fille et de garçon pour aider Haley et Nathan à se réconcilier. Skills, aidé du petit Jamie, organisent les festivités. Dan sort de prison et semble vouloir reprendre contact avec son petit-fils. Milicent s’inquiète car Rachel est de retour à Tree Hill et elle sait que Micro a éprouvé des sentiments pour elle il y a quelques années. Victoria, la mère de Brooke, s’en prend à Rachel. Lorsque Brooke et Peyton rentrent chez elles, elles se rendent compte que Rachel est partie en volant une importante somme d’argent. De retour à la boutique, Brooke rencontre sa mère. Elle sait qu'elle a poussé Rachel à partir. En colère, elle lui affirme qu’elle n’a plus besoin d’elle et la renvoie. Haley appelle Lucas pour lui dire qu’il ne doit pas épouser Lindsey.