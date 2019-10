Les frères Scott - S05 E12 - Le retour de la comète

Lindsey et Lucas se marient, tous les invités arrivent à l'église. Témoin de Lucas, Nathan aimerait en profiter pour renouer avec Haley. En arrivant à l'église, Haley rencontre Dan, en smoking. Elle lui interdit formellement d'assister à la cérémonie. Carrie se glisse parmi les invités et parvient à kidnapper Jamie. Au grand désespoir de Peyton, Lucas répond «oui» au pasteur qui lui demande s’il veut épouser Lindsey. Mais la jeune femme comprend alors juste à temps que c’est de Peyton, la «comète», dont Lucas parle dans son dernier livre et elle quitte l’église en courant, sans avoir dit «oui». Dan, qui attendait à l’extérieur, suit Carrie et Jamie et parvient à libérer son petit-fils des griffes de son ex-nounou. Il ramène Jamie à la maison.