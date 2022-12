Les frères Scott - S05 E13 - Ce que je veux...

Dan vient de ramener Jamie à la maison et Lucas se jette sur lui. Nathan lui prête main forte et Dan finit à terre. Quatre semaines plus tard, Haley et Nathan discutent avec leur thérapeute. Cette dernière tente de leur expliquer qu'à leur âge, ils doivent se réaliser en tant qu'individus et pas seulement en tant qu' époux ou que parents. Brooke passe un entretien avec une assistante sociale qui doit déterminer si elle est apte à adopter un enfant. Elle lui fait comprendre qu'elle est loin d'être la candidate idéale en raison de son passé, de certaines de ses fréquentations et de l'opinion défavorable de sa mère, Victoria. Dan vient voir Jamie alors que le petit est à l’école, dans la cour de récréation. De l’autre côté du grillage, Dan discute avec lui et lui demande de ne dire à personne qu’il a vu son grand-père. Lucas essaie de convaincre Lindsey de revenir vivre avec lui, en vain.