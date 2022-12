Les frères Scott - S05 E14 - Au bout de nos rêves

Nathan envisage de recommencer à jouer au basket et Haley veut sortir un album sur le label de Peyton. Alors que Millicent cherche un appartement à Tree Hill, Micro lui propose de venir emménager avec lui et ses amis. Brooke reçoit un appel de l'agence d'adoption. On lui demande d'accueillir chez elle un bébé qui vient de l'étranger pour subir une opération. Elle préfère se rendre seule à l’aéroport pour accueillir la petite fille. Très émue, elle est heureuse de la prendre dans ses bras pour la première fois. Peyton et Lucas discutent un peu. Peyton se sent responsable de la situation dans laquelle il se trouve avec Lindsey. Lucas espère, pourtant, qu’elle va revenir car il sait qu’elle l’aime encore. Haley cherche une nouvelle baby-sitter et rejette les candidatures de toutes celles qui sont un peu trop jolies. Finalement, c’est Deb, la mère de Nathan, qui sera la nounou de Jamie.