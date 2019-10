Les frères Scott - S05 E15 - La vie est courte

Brooke apprend son nouveau rôle de mère à rude école car Angie, la petite fille qu’on lui a confiée, pleure constamment. C'est l'anniversaire de Jamie. Ses parents ont préparé une grande fête pour ses cinq ans. Le petit garçon aimerait inviter son grand-père, Dan, mais Haley et Nathan ne veulent pas le laisser reprendre une place dans leur vie de famille. Lucas attend impatiemment la fête car Lindsey a promis de venir de New York. Il espère en profiter pour lui parler et, peut-être, la reconquérir. De retour chez lui, il lui redonne la clef de son appartement mais Lindsey la repose sur la commode avant de s’en aller. Dan dit à Nathan qu’il veut lui léguer la maison sur la plage mais il est trop en colère pour accepter. Dan lui apprend alors que sa maladie s’est aggravée et que, faute de greffe, il n’a plus que six mois à vivre.