Les frères Scott - S05 E16 - Rien ne sert de pleurer

Lucas, Skills et Nathan tentent de trouver une tactique pour que leur équipe gagne sans Quentin. Non seulement le jeune prodige est blessé, mais il est aussi découragé et veut quitter les Ravens. C'est en jouant au jeu vidéo avec Jamie que Skills a une idée : ils tenteront au maximum des paniers à trois points et feront jouer Quentin à un autre poste. Nathan reprend aussi l'entraînement avec Quentin pour tenter de trouver une nouvelle façon de jouer. Dan cherche à renouer des liens avec Nathan et surtout à le convaincre de le laisser voir son fils, Jamie. Lucas ne croit pas à son histoire de greffe du cœur. En accompagnant Brooke à la consultation du bébé chez le cardiologue, il interroge le médecin pour s'assurer que Dan ne ment pas. La direction de sa chaine propose à Micro de présenter la page sportive du journal car le journaliste habituel est malade. Le jeune homme est très enthousiaste mais lors de sa première intervention, le trac lui fait dire n'importe quoi.