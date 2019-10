Les frères Scott - S05 E17 - Ca passe ou ça casse

Lucas, Skills et Nathan mettent en place leur nouvelle tactique pour pallier la blessure de Quentin. Le jeune joueur doit faire des passes et ses coéquipiers tenteront des tirs à trois points. L'audacieuse stratégie fonctionne pendant la première mi-temps mais, dès la seconde, les adversaires bousculent Quentin pour aggraver sa blessure. Lucas est furieux : il perd le contrôle de lui-même, crie sur l'arbitre et finit par s'en prendre à un joueur. Brooke doit emmener Angie en urgence à l'hôpital. L'équipe est prête à commencer l'opération du cœur, indispensable pour sauver le bébé. Lucas vient la soutenir car Peyton doit aller au studio pour l'enregistrement de Haley. Dan apprend qu'il est second sur la liste des patients en attente d'une greffe du cœur. Le premier est un révérend très respecté. Jamie trouve la carte qu'il avait confectionnée pour son grand-père à la poubelle. Déçu que sa mère lui ait menti, il s'enfuit de la maison.