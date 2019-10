Les frères Scott - S05 E18 - Et après ?

Brooke est triste de devoir se séparer prématurément de la petite Angie, le bébé dont elle s’est occupée avant et après son opération du cœur. Peyton a du mal à accepter que Lucas la déteste. Elle lui déclare son amour en taguant «je t’aimerai toujours» sur le terrain de basket extérieur où Nathan et Lucas avaient l'habitude de s'entraîner. Lindsey vient à Tree Hill pour faire ses adieux à Lucas. Elle lui avoue qu’elle lui a menti et qu'elle n'a personne dans sa vie. Dan, qui attendait une greffe du cœur, est à présent le premier sur la liste. Lucas vient parler à Peyton et lui explique qu’il ne la déteste pas. Il part ensuite à l’aéroport où il appelle une fille à qui il propose d’aller se marier le soir même à Las Vegas.