Les frères Scott - S05 E01 - 4 ans, 6 mois et 2 jours plus tard

4 ans et demi se sont écoulés depuis la dernière soirée des élèves du lycée de Tree Hill. Chacun est parti vivre sa vie de son côté : Lucas a publié son livre, Brooke est devenue une créatrice de mode à succès, Peyton travaille pour une maison de disques à LA, Nathan et Haley élèvent leur fils Jamie... Mais tous se sentent perdus dans leur vies d'adultes, et cherchent encore comment donner un sens à leurs vies. Il reviennent tous à Tree Hill pour tenter de retrouver le bonheur qu'ils ressentaient étant plus jeunes.