Les frères Scott - S05 E03 - Reprises en main

Lucas a retrouvé l'inspiration : il a passé la nuit à écrire. Il doit tout de même enchaîner sur son « deuxième travail » d'entraîneur de basket, mais il a du mal à motiver ses troupes : les joueurs de l'équipe des Ravens sont plus mauvais les uns que les autres. Lindsey rend visite à Peyton dans ses nouveaux bureaux pour lui souhaiter bonne chance. Peyton se méfie : elle pense que la copine de Lucas veut l'intimider et marquer son territoire. Nathan essaie de se reprendre en main. Il rend visite à son père en prison. La nouvelle nounou engagée par Haley, Carrie, veut lui rendre le sourire. Elle lui prépare à manger et se montre très amicale. Brooke a repris le café de Karen pour y aménager une boutique dont elle supervise la décoration. Elle achète une maison à Tree Hill sur un coup de cœur. C'est alors que Victoria, sa mère, lui ordonne de rentrer à New York.