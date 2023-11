Les frères Scott - S05 E04 - Batailles d'ego

Après avoir critiqué l'irresponsabilité de sa fille, Victoria, la mère de Brooke, décide de l'aider à monter son magasin. Elles organisent une fête pour l'ouverture. Haley demande à Nathan d'aller parler à Quentin, le joueur le plus prometteur des nouveaux Ravens. Elle aimerait le convaincre de reprendre les cours et pense que son mari pourrait avoir une influence positive sur l'impétueux jeune homme. Au studio, Peyton enregistre le groupe qu’elle veut produire. Peyton est contente de leur musique mais Jason, le chanteur et leader du groupe, est très arrogant et refuse de coopérer lorsqu’elle lui demande de ralentir le tempo de leur chanson. Haley accepte la proposition de Pyeton : elle va l'aider à superviser les enregistrements des groupes. En arrivant au studio, Haley tombe sur Mia, une jeune musicienne du groupe de Jason. Elle est émerveillée par son talent et conseille à Peyton de la produire en solo. Micro a un aventure avec son irascible patronne, Alice. Il préfère le cacher à s