Les frères Scott - S05 E05 - Retour en arrière

Lindsey retrouve une photo prise 3 ans plus tôt, alors que Lucas et Nathan venaient de remporter leur première finale universitaire avec les Cobras. Lucas se souvient alors des évènements de cette époque : sa rupture avec Peyton et sa rencontre avec Lindsey, mais aussi sa première expérience de coach titulaire : il n'était que l'assistant de Whitey, mais son vieux mentor lui a laissé diriger l'équipe à un moment crucial. C'est à cette époque aussi que Nathan a enfin réussi à faire oublier son image de tricheur et qu'il a regagné ses galons de star du basket. Après leur victoire, Lucas prend l'avion pour Los Angeles. Il vient rendre visite à la jeune femme et l'invite au restaurant. Malheureusement son patron l'appelle en plein dîner. Elle doit s'absenter, mais Lucas lui donne rendez vous dans un palace : il veut la demander en mariage.