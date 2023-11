Les frères Scott - S05 E06 - Les rivales

Le petit Jamie est perturbé : il fait des cauchemars et se pose des questions sur son grand-père Dan. Nathan lui avait jusque là fait croire qu'il était mort. Nostalgique, Peyton passe voir la maison où elle a grandi. Elle fait la connaissance de la jeune fille qui y habite à présent, et pour qui elle est une véritable idole. Cette rencontre lui permet de mettre en perspective sa vie et sa relation avec Lucas. Victoria débarque au studio et exige d'entendre Mia chanter. Elle l'interrompt au bout de deux phrases et qualifie toute l'entreprise d'échec. Mia, blessée, disparaît dans la nature. Alors que Nathan fait sa rééductaion dans la piscine, Carrie la nounou vient se baigner avec Jamie. Haley ne voit pas d'un très bon oeil le fait que la jeune et séduisante nounou joue dans la piscine avec son mari. Peyton est agacée par la présence de Lindsey. Elle s'en plaint à Haley, malheureusement Lindsey, qui se trouvait à proximité, entend sa rivale dire tout le mal qu'elle pense d'elle.