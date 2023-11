Les frères Scott - S05 E07 - Petite soirée entre ennemis

Toute la bande passe la soirée au Club Tric pour assister à un grand concert, mais très vite des tensions apparaissent : Lindsey en veut toujours à Peyton d'avoir dit qu'elle ne l'aimait pas, et, plus généralement, d'être revenue à Tree Hill, tourner autour de Lucas. Nathan décide d'être raisonnable et de bien se tenir pour sa première soirée de sortie depuis son accident. Carrie, la nounou de son fils, en a décidé autrement : elle boit trop et drague ouvertement son employeur, en profitant du fait que Haley ne soit pas avec lui. Haley et Peyton tentent d'encourager Mia, qui doit jouer seule en public pour la première fois. Elle est d'autant plus intimidée que Jason, le leader de son ancien groupe, est dans la salle. Jason se montre insultant avec Haley, et cherche à en découdre avec Nathan. Celui ci parvient à se contenir, mais Quentin veut défendre Haley,et frappe Jason. Brooke est atterrée de voir sa mère, Victoria, se donner en spectacle. Elle se plaint au barman et commence à se l