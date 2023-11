Les frères Scott - S05 E09 - Entre filles !

Le soir du premier match de championnat est arrivé. Lucas est nerveux, et Micro cherche un angle intéressant pour ce qui sera son premier reportage. Il repense à Jimmy Edwards, qui voulait lui aussi devenir journaliste sportif, mais qui avait fini par se suicider après avoir pris d'autres élèves du lycée en otage. Alors que Peyton fait visiter le lycée à Mia, Haley et Brooke en font autant avec Lindsey. Quand elles se croisent dans la bibliothèque; les relations sont manifestement tendues entre l'ex et la nouvelle amie de Lucas. Elles veulent alors retourner au gymnase mais se rendent compte que les portes sont bloquées et qu'elles sont coincées dans la bibliothèque. Les esprits s'échauffent vite, et Peyton et Lindsey échangent des piques de plus en plus dures. Lindsey finit par craquer quand Peyton la traite de fille à papa, car son père vient de mourir. Peyton se sent alors plus proche d'elle : elle sait ce que c'est que de perdre l'un de ses parents.