Les frères Scott - S06 E01 - Le voile est levé

Lucas retrouve Brooke à New York. Elle lui souhaite un joyeux premier anniversaire de mariage en lui offrant des fleurs. Ils regrettent tous les deux de ne pas se voir pus souvent mais semblent ravis car ils ont tous les deux réussi leur vie. Lucas rentre chez lui pour souhaiter à Peyton un bon premier anniversaire de mariage. Leur complicité est toujours la même après un an d'amour. On retrouve ensuite Lucas avec Lindsey. Ils s'apprêtent à sortir fêter leur premier anniversaire de mariage et sont heureux d'avoir une vie si peu compliquée. Assis dans l'aéroport, Lucas attend celle qu'il a appelée pour partir se marier à Las Végas. Peyton arrive, ils prennent l'avion, et après une nuit à l'hôtel, se rendent dans une salle de mariage. Face au décor minable et au ridicule sosie d'Elvis, ils rebroussent chemin. Dan se réveille dans une étrange chambre d'hôpital. C'est Carrie, la nounou psychopathe de Jamie qui l'a enlevé après l'avoir renversé en voiture. Elle veut le faire souffrir et se servir de lui pour récupérer Jamie. Micro doit partir pour Omaha. Millie veut l'accompagner mais elle doit rester à Tree Hill pour aider Brooke à contrer Victoria, bien décidée à prendre le contrôle de sa société.