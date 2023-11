Les frères Scott - S06 E03 - Unis dans l'épreuve

La mort de Quentin touche tout le monde, en particulier Nathan, Haley, Skills, Lucas, et bien sûr le petit Jamie. L'enfant a du mal à comprendre ce qui se passe, et veut tout de même fabriquer une cape pour celui qui était son ami. Lors d'une visite à la famille de Quentin, il rencontre André, son petit frère. Les deux petits garçons, qui ont le même âge, s'entendent tout de suite. Jamie offre à son nouvel ami le maillot de Quentin, qu'il avait récupéré. Brooke est très affectée par son agression. Ses amis s'inquiètent pour elle : Haley lui donne le nom d'une psy et Nathan lui dit qu'il la comprend, car lui aussi a grandi avec des parents négligents. Dan parvient à s'échapper : il rampe à l'extérieur de la maison mais Carrie le rattrape et l'assomme à coup de pelle. Juste avant, il a le temps d'apercevoir une tombe creusée dans le jardin.