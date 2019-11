Les frères Scott - S06 E11 - Sur un air de Jazz

Lucas regarde "Casablanca" en attendant que Peyton rentre du bureau. Il s'endort et rêve à la vie que ses amis et lui auraient pu avoir s'ils avaient vécu à Tree Hill dans les années 40. Lucas est patron du "Karen's Café", un club de jazz à la mode où Haley est chanteuse, Nathan barman et Skills pianiste. Dan est une sorte de parrain de la pègre locale, Julian est son homme de main et Peyton, sa jolie protégée. Micro est un journaliste alcoolique relégué à la rubrique "potins" mais qui espère retrouver le succès en révélant à toute la ville les manigances de Dan. Brooke est une jeune créatrice sans le sou qui a emprunté de l'argent à Dan pour lancer sa ligne de vêtements. Elle ne peut pas le rembourser et craint pour sa vie. Elle décide alors de dire à Dan qu'elle a vu Peyton et Lucas ensemble.