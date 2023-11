Les frères Scott - S06 E06 - Inventer sa vie

Lucas se rend à Omaha pour présenter son nouveau roman. Contrairement à ce qu'il pesait, il n'y est pas accueilli par Lindsey, mais par un employé désagréable de la maison d'édition, qui n'a même pas lu le livre, et qui pense que « La comète » est une oeuvre de science fiction. La séance de dédicace est un échec : le livre n'intéresse personne. La visite de Micro remonte le moral de lucas. Une équipe propose à Nathan de le rejoindre, mais ce ne sont pas de « vrais basketteurs » : ils jouent au Slamball, une version « extrême » du basket, avec placages en défense et trampolines pour dunker. Haley découvre que Sam, la jeune ado rebelle qui a volé dans le magasin de brooke, dort dans une voiture, dans l'atelier du lycée. La jeune fille lui explique qu'elle a été abandonnée et qu'elle n'est pas heureuse chez ses parents adoptifs.