Les frères Scott - S06 E08 - Arrête ton cinéma !

Haley et Jamie s'inquiètent pour Nathan, car ils se rendent compte dès le premier match que le Slamball est un sport très violent. Owen, qui joue dans la même équipe, fait le maximum pour protéger le jeune champion. Un producteur propose à Lucas d'adapter son premier roman au cinéma. Il hésite, et demande leur avis à tous ses amis, qui sont autant de personnages dans son histoire. Le producteur, Julian est si passionné qu'il vient en personne à Tree Hill pour tenter de convaincre Lucas. Sam sort à nouveau de chez Brooke en cachette, et elle emmène avec elle le petit Jamie, qui voit en elle un vrai modèle. Mais la jeune fille rebelle donne un mauvais exemple en organisant une fête dans le magasin de Brooke.