Les frères Scott - S06 E12 - De surprises en surprises

Nathan doit participer à une session de tests collectifs pour entrer en ligue B de basket pro. Il s'est entraîné durement pour revenir au meilleur niveau et, malgré les préjugés des recruteurs et des autres joueurs, le jeune homme impressionne par ses capacités physiques et son talent. Jamie a appris un morceau au piano pour le spectacle de l'école. Mais il trouve son smoking ridicule et pense qu'il n'est pas très doué. Il préférerait raconter des blagues. Julian envoie Lucas à Los Angeles pour rencontrer un réalisateur très connu, qui semble s'intéresser à leur film. Arrivé sur place, le jeune auteur se retrouve face à une caricature de cinéaste, drogué, excité et qui n'a rien compris à son script. Gigi continue à tourner autour de Micro, ce qui agace considérablement Millie. Peyton se montrer très dure avec Mia : elle tient à ce que la jeune chanteuse se plie aux demandes de la maison de disques, mais son ancienne protégée se rebiffe.