Les frères Scott - S06 E14 - Tous au rendez-vous

Après des débuts difficiles dans sa nouvelle équipe, Nathan revient à Tree Hill pour le weekend. Haley et leur fils Jamie sont ravis de le retrouver mais ignorent à quel point la situation est tendue avec son rival Devon. Chase invite Mia à sortir avec lui. Elle panique et doit demander l'aide de Haley pour se préparer à son premier vrai rencart depuis longtemps. Chase et Mia se retrouvent au club, et sont obligés d'y passer la soirée car Chase est coincé au bar. Julian dit à Brooke qu'il repassera chez elle le soir pour travailler sur les costumes. La jeune fille s'interroge sur les intentions véritables du séduisant réalisateur. Haley demande à Lucas de garder Jamie et son copain André pour sortir avec Nathan, Chase et Mia. Lucas et Peyton ont alors un aperçu de ce que sera leur vie de parents.