Les frères Scott - S06 E15 - Combinaison gagnante ?

Lors des matches de sa nouvelle équipe, Nathan ne rentre toujours pas sur le terrain, au grand désespoir de son fils. Le jeune joueur est d'autant plus déçu que l'équipe perd tous ses matches à cause de Devon, le meneur qui ne pense qu'à montrer son talent au lieu de jouer collectif. Julian et Lucas rencontrent plusieurs réalisateurs mais aucun ne semble comprendre les enjeux de l'histoire. Paul, le père de Julian, et directeur du studio qui produit le film, leur met la pression : s'ils ne choisissent pas vite c'est lui qui s'en chargera. Reese, le réalisateur « chien fou » que Lucas avait rencontré à L.A. Arrive à Tree Hill pour convaincre Lucas, ou, à défaut, Paul, de lui confier le projet. Brooke hésite à sortir avec Julian, car elle a peur de la réaction de son amie Peyton. Lucas offre à Peyton une superbe bague de fiançailles. La jeune fille est ravie, mais elle aurait préféré recevoir la bague que Keith avait achetée pour Karen, car elle sait quelle valeur symbolique Lucas y attache.