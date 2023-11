Les frères Scott - S06 E17 - 5 couples, 5 histoires

Micro croise Millie, qui vient récupérer ses dernières affaires. Elle lui annonce qu'elle va rester à New York. Ils reparlent de leur relation et concluent qu'ils ont tous les deux fait des erreurs. C'est Debbie qui garde Jamie . Le petit garçon invite son grand-père Dan à dîner. Les deux adultes se contiennent pendant le repas, mais une fois l'enfant couché, les anciennes rancunes ressortent. Haley fait une surprise à nathan pour leur anniversaire de mariage : elle débarque à Charleston et lui prépare une soirée romantique dans une maison inconnue. Elle lui annonce ensuite qu'elle est prête à emménager ici pour qu'ils se voient plus souvent. Il lui répond qu'elle devrait plutôt reprendre la musique et les tournées. Alors que Lucas s'apprête à lui montrer la chambre du futur bébé, Peyton fait un malaise. Si elle décide de mener la grossesse à son terme, elle risque d'y laisse la vie. Lucas la pousse à avorter mais elle refuse.