Les frères Scott - S06 E18 - Contre mauvaise fortune...

Dan se rend à l'hôpital pour y subir la greffe de coeur qui pourrait lui sauver la vie. Malheureusement un accident survient, et l'opération ne peut avoir lieu. Il se résigne à mourir et fait ses adieux à ses fils et à Jamie, à qui il avoue être l'auteur du meurtre de Keith. Debbie décide de rompre avec Skills, car elle pense que leur relation n'a pas d'avenir, et qu'un homme aussi jeune mérite mieux qu'elle. Julian apprend que son père, le directeur du studio, a été renvoyé. Tous les projets en cours sont annulés, y compris le film qu'il préparait avec Lucas. Non seulement le tournage n'aura pas lieu, mais en plus ils doivent renoncer au salaire qui leur avait été promis. La principale du lycée pose un ultimatum à Haley : elle doit publier un texte d'excuses dans le journal et désavouer la rédaction un peu « trash » de Sam, sinon elle sera renvoyée.