Les frères Scott - S06 E19 - Entretien et réparation

Lucas va jouer sur le terrain près du fleuve avec Nathan et Jamie. Le petit garçon se pose des questions sur Keith, qu'il n'a jamais connu. Lucas et Nathan l'emmènent donc passer la journée à l'ancien garage de Keith. Skills convainc Micro d'aller à une fête à la fac de Gigi. Il espère qu'une soirée en compagnie de jeunes étudiantes délurées leur fera oublier leurs peines de coeur. Mais Micro ne pense qu'à Millie. Tous les élèves de Haley sont déçus qu'elle ne soit plus leur prof de littérature, d'autant plus que c'est la principale, détestée de tous, qui l'a remplacée. En rentrant chez elle, Haley découvre toute sa classe assise dans son salon : ils sont venus lui demander de leur donner un vrai cours.