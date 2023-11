Les frères Scott - S06 E22 - Encore une chance

Peyton a peur de mourir à la naissance de sa fille, et commence à enregistrer une petite vidéo pour elle. Elle dit à Lucas qu’elle voudrait qu’ils se marient très vite, mais Lucas refuse, car il ne veut pas que Peyton envisage le pire. Il finit par changer d’avis, et propose à Peyton de se marier très rapidement, mais pour les bonnes raisons. Nathan essaie de tirer son épingle du jeu devant un recruteur de la NBA. Il met aussi Nino en valeur, tout en sachant qu’il n’y aura sûrement qu’un seul élu. Skills a rendez-vous avec l’institutrice de Jamie, Lauren, mais la soirée tourne vite au cauchemar, car Lauren se retrouve obligée de garder un élève particulièrement désagréable. Les amies de Peyton organisent une petite pour fêter l’arrivée du bébé. La future maman a du mal à ne pas pleurer car elle craint de ne pas être là pour élever son enfant. Brooke annonce à Sam qu’elle voudrait l’adopter. Sam est un peu perdue, et finit par décider d’aller vivre chez sa mère biologique.