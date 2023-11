Les frères Scott - S06 E23 - Maintenant et pour toujours ?

"Le jour du mariage de Peyton et Lucas est arrivé. Le prêtre ayant fait faux bond, c’est Hayley qui les marie, après avoir été ordonnée prêtre sur internet. Skills s’occupe de Jamie, très complice avec Lauren, son institutrice, qui est à présent la petite amie de Skills. Lucas a fait l’erreur d’inviter Julian, en espérant que ça fasse plaisir à Brooke. Mais Julian est venu accompagné, et Brooke demande à Nick Lachey de l’accompagner pour rendre Julian jaloux. Nathan apprend que Nino a été recruté en NBA, alors que lui n’a pas été sélectionné. Il sait qu’il a à présent peu de chances de jouer un jour en NBA, et il accuse le coup. Après la cérémonie, Julian provoque Nick Lachey, qui lui met un coup de poing dans la figure. Plus tard, Julian passe à la boutique de Brooke, mais il n’y trouve que Victoria. Il lui demande de laisser un message de sa part à Brooke. Peyton et Lucas rentrent chez eux après le mariage, et tout semble aller bien. Lucas s’absente quelques instants, car il réserve une dernière surprise à Peyton : la Comète est enfin totalement remise à neuf. Mais quand il va chercher Peyton, il la retrouve inconsciente, sa robe blanche tachée de sang."