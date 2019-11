Les frères Scott - S06 E13 - L'annonce faite à Lucas

Sam passe la nuit chez Xavier, le frère de Jack, qui a agressé Brooke et tué Quentin lors du braquage de la station-service. Le psychopathe retient Sam prisonnière car il redoute qu'elle le dénonce à la police. Peyton annonce à Lucas qu'elle est enceinte. Fou de joie, il veut rentrer à Tree Hill mais Julian l'envoie rencontrer le responsable du studio qui finance le film. Paul lui confie que Julian, envers qui il est très critique, est en fait son fils. Nathan débute l'entraînement avec sa nouvelle équipe. Les débuts sont difficiles : le précédent meneur de jeu n'a pas l'intention de lui céder son poste et fait tout pour rabaisser son rival. Mia a du mal à composer. Haley lui conseille alors de reprendre une vie plus normale. Chase revient à Tree Hill pour aider Owen à se libérer de son addiction à l'alcool et aux médicaments.