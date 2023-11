Les frères Scott - S06 E24 - Nos vies rêvées

"Lucas a ramené son bébé à la maison, mais Peyton est encore dans le coma. Brooke est morte d’inquiétude, mais elle peut compter sur Julian pour l’épauler. Mia se prépare pour la sortie de son nouveau disque, et file le parfait amour avec Chase. Peyton finit par se réveiller, et choisi le nom de Sawyer pour sa fille. Elle annonce à Brooke qu’elle sera la marraine de l’enfant. Dan va rendre visite à Whitey pour lui demander pardon. Il va ensuite voir Peyton et lui demande s’il peut prendre sa petite fille dans ses bras. Nathan annonce à Hayley qu’il vient d’être recruté par l’équipe des Bobcats de Charlotte, et qu’il fait donc à présent partie de la NBA. Milicent décide de rester à Tree Hill avec Micro, ce qui arrange aussi Brooke. Julian repart à Los Angeles, après une nuit d’amour avec Brooke. Cette dernière a une longue discussion avec sa mère, qui avoue ses torts, déclare son amour à sa fille, et lui donne toutes les parts de la société. Brooke et sa mère semblent renouer, et Victoria conseille à Brooke d’aller retrouver Julian à Los Angeles. Brooke suit ce conseil, et avoue à Julian qu’elle l’aime. "