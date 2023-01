Les frères Scott - S06 E14 - Tous au rendez-vous

Après des débuts difficiles dans sa nouvelle équipe, Nathan revient à Tree Hill pour le week-end. Haley et leur fils, Jamie, sont ravis de le retrouver mais ils ignorent à quel point la situation est tendue avec son rival, Devon. Chase invite Mia à passer la soirée avec lui. Haley demande à Lucas de garder Jamie et son ami, André, pour sortir avec Nathan, Chase et Mia. Peyton et Lucas ont alors un aperçu de ce que sera leur vie de parents...