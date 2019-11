Les frères Scott - S06 E15 - Combinaison gagnante ?

Lors des matches de sa nouvelle équipe, Nathan ne rentre toujours pas sur le terrain, au grand désespoir de son fils. Celui-ci est d'autant plus déçu que l'équipe perd toujours à cause de Devon. Julian et Lucas rencontrent plusieurs réalisateurs mais aucun ne semble comprendre les enjeux de l'histoire. Reese, le réalisateur que Lucas avait rencontré à Los Angeles arrive à Tree Hill pour convaincre Lucas ou, à défaut, Paul, de lui confier le projet. Brooke hésite à sortir avec Julian car elle redoute la réaction de son amie, Peyton. Lucas offre à cette dernière une superbe bague de fiançailles...