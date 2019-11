Les frères Scott - S06 E16 - Confusion d'identité

Lucas, Julian et le réalisateur du film organisent des auditions pour trouver leurs futurs acteurs. Malheureusement, ils ne sont pas d'accord sur le style des personnages : Lucas cherche l'authenticité alors que Reese veut surtout un succès commercial... et une fille avec qui il pourrait passer la nuit ! Jamie invite une jeune femme qui lui plaît chez son grand père, Dan. Ce dernier est très surpris de voir arriver la jolie institutrice de son petit-fils, Lauren. Haley décerne le premier prix du concours de rédaction à Sam, dont le texte doit être publié dans le journal du lycée. Mais la principale le trouve trop cru et exige qu'Haley désigne un autre gagnant. Brooke rencontre Missy, qui va jouer son rôle dans le film. Après un bon contact, elle se rend compte que l'image qui va être donnée d'elle est très caricaturale. Elle le reproche à Lucas avant de se rendre compte que les consignes viennent de Julian.