Les frères Scott - S06 E18 - Contre mauvaise fortune...

Dan se rend à l'hôpital pour y subir la greffe de cœur qui pourrait lui sauver la vie. Malheureusement, un accident survient et l'opération est annulée. Il se résigne à mourir et fait ses adieux à ses fils et à Jamie, à qui il avoue être l'auteur du meurtre de Keith. Debbie décide de rompre avec Skills car elle pense que leur relation n'a pas d'avenir. Julian apprend que son père a été renvoyé. Tous les projets en cours sont annulés, y compris le film qu'il préparait avec Lucas.